İsrailli saldırganlar Kurban Bayramı'nın ilk gününde Batı Şeria'da bir evi ateşe verdi

İsrail, Kurban Bayramı'nda da zulme devam ediyor.

İsrailli saldırganlar, Kurban Bayramı'nın ilk gününde İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinin Hırbet Mesud bölgesinde Filistinlilerin evlerine saldırdı.

EVİ ATEŞE VERDİLER

Irkçı saldırganlar bir ev ile bir aracı ateşe verdi.

Bazı evlerin duvarlarına da ırkçı sloganlar yazdılar.

4 FİLİSTİNLİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan İsrail ordusu, Kurban Bayramı’nın ilk gününde Cenin’in güneyindeki Mislun ve Kubatiye beldelerine baskınlar yaptı.

Mislun beldesinde askerlerin konuşlandırıldığı, bazı evlere baskın düzenlenerek askeri karargâha dönüştürüldüğü ve çok sayıda Filistinlinin alıkonulduğu belirtildi.

Kubatiye beldesindeki evlere düzenlenen baskınlarda 4 Filistinlinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Aynı saatlerde İsrail ordusuna ait araçların Cenin kentindeki birçok caddede geniş çaplı arama-tarama faaliyeti yürüttüğü ifade edildi.