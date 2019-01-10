taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.434
Euro
6.2808
Altın
1293.33
Borsa
91682.88
Gram Altın
226.327

İsrailliler ABD’nin Suriye’den çekilmesini tehdit sayıyor

İsrail halkının dörtte üçü, Trump yönetiminin Amerikan askerlerini Suriye’den çekmesinin, İsrail çıkarlarını tehdit edeceğini düşünüyor.

DHA | 10.01.2019 - 16:01..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

e

İsrail Demokrasi Enstitüsü’nün aylık Piece Index raporunda düzenlediği ankete göre; İsraillilerin dörtte üçü, ABD’nin askerlerini Suriye’den çekme kararının, İsrail’in güvenliğini tehdit edeceği yanıtını verdi.

"TRUMP'IN KARARI İSRAİL'E ZARAR VERECEK"

Times Of Israel gazetesinin haberine göre, ankete katılan 600 İsrailli yetişkinin yüzde 58’i Trump’ın kararının İsrail’in güvenliğine zarar vereceğini düşünüyor.

Trump yönetiminin bu kararına, Yahudilerin yüzde 61’i endişeli yaklaşırken; İsrailli Araplar arasında bundan endişe duyanların oranı yüzde 41 dolayında gerçekleşti.

TRUMP KESİN BİR AÇIKLAMA YAPMADI

ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz ay yaptığı sürpriz açıklamada, 2 bin Amerikan askerini Suriye’den çekeceğini açıklamıştı. Ancak zamanlama konusunda şu ana kadar kesin bir açıklama yapmadı.

Bununla birlikte İsrailli üst düzey yetkililer, Amerika’nın bölgedeki eksikliğinin Tahran için bir fırsat yaratacağı ve İran’ın bu sayede Irak, Suriye, Lübnan ve oradan da Akdeniz’e bir kara köprüsü kurabileceği endişesi yaşıyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Binali Yıldırım: Herkes istifa etsin, biz de edelim

Binali Yıldırım: Herkes istifa etsin, biz de edelim

81
Koray Avcı saçlarını kestirdi

Koray Avcı saçlarını kestirdi

82
Çin'den ABD ve Kanada'ya Huawei misillemesi tehdidi

Çin'den ABD ve Kanada'ya Huawei misillemesi tehdidi

29
Chuck Hagel, Bolton'un Türkiye ziyaretini değerlendirdi

Chuck Hagel, Bolton'un Türkiye ziyaretini değerlendirdi

67
40 yıldır mağarada yaşayan Balıkesirli

40 yıldır mağarada yaşayan Balıkesirli

71
Birleştiren İhtiyaç Kredisi'nin detayları

Birleştiren İhtiyaç Kredisi'nin detayları

119
Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'a heykel açıklaması yapacak

Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'a heykel açıklaması yapacak

98
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir