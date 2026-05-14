İsrailliler, Batı Şeria'daki baskın ve saldırılarını sürdürüyor

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçlerinin bölgeye baskın düzenlediği sırada, İsrailliler, Ramallah'ın doğusundaki Mugayyir köyü yakınlarındaki tarım arazisini ateşe verdi.

İSRAİLLİLER BÖLGEYE BASKIN DÜZENLEDİ

Filistinlilerin yangını söndürmek ve saldırıları engellemek için bölgeye gitmesi üzerine, İsrail askerleri ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Filistin resmi ajansı WAFA’da yer alan habere göre, gaspçı İsrailliler, El Halil kentinin güneyindeki Mesafir Yatta bölgesine bağlı Şaab el-Butm bölgesine baskın düzenleyerek evlere saldırdı.

İsraillilerin saldırısında bir Filistinli ile yabancı bir aktivist darbedilerek yaralandı.

Batı Şeria’nın kuzeyindeki Nablus kentinin güneyinde bulunan Burin beldesinde de İsrailliler bir eve saldırdı.

BÖLGE SAKİNLERİNE ATEŞ AÇILDI

Yerel kaynaklar, İsraillilerin söz konusu evin sahibinin eşi ile çocuğunu darbettiğini ve anne ile kız çocuğunun vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandığını aktardı.

Saldırı sırasında Filistinlilerin saldırıyı engellemeye çalıştığı sırada gaspçı İsraillilerin bölge sakinlerine ateş açtığı belirtildi.

Batı Şeria’da özellikle İsrail yerleşim birimlerinin çevresindeki Filistin köylerinde, İsraillilerin saldırılarında son dönemde artış yaşanıyor.

Filistin makamlarına göre, Ekim 2023’ten bu yana İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında Batı Şeria’da 1155 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin 750 kişi yaralandı, yaklaşık 22 bin kişi gözaltına alındı.