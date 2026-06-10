İsrailliler Filistinlilere ait arazileri ateşe verdi
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ramallah kentinde Filistinlilere ait arazileri kundakladı.
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Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, durmak bilmiyor.
İsrail barbarlığı, tüm dünyada kendisini gösteriyor.
Filistin basınında yer elan haberlere göre, İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Taybe beldesinde Filistinlilere ait arazileri yaktı.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI
Sosyal medyada, beldede çıkan yangının görüntüleri paylaşıldı.
TARIM ARAZİLERİNE SALDIRIYORLAR
İsrail askerleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da son dönemde Filistinlilerin mülklerine ve tarım arazilerine yönelik saldırılarında artış yaşanıyor.
CAN KAYIPLARI DA ARTIYOR
Filistinli kaynaklara göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da yaşanan olaylarda 1169 Filistinli hayatını kaybetti, 12 bin 666 kişi yaralandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)