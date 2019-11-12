İsraillilerin yüzde 53'ü Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesini istiyor

Anket İsrail'in Bölgesel Dış Politikalar Enstitüsü (MITVIM) tarafından 700 kişinin katılımıyla yapıldı. Ankette katılımcılara Türkiye ile ilişkilerin dışında AB ve Körfez ülkeleri hakkında da sorular yöneltildi.

YÜZDE 32 KARŞI, YÜZDE 15 KARARSIZ

Anket sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 53'ü Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesini istiyor. Yüzde 32'lik kısım ise buna karşı.

Türkiye ile ilişkilere ilişkin net bir tavır sergilemeyenlerin oranı ise yüzde 15.

YÜZDE 45 AB'Yİ DÜŞMAN OLARAK GÖRÜYOR

Ankette ayrıca, İsraillilerin yüzde 45’i iki devletli çözümü destekleyen Avrupa Birliği’ni (AB) "düşman" olarak görüyor.

KÖRFEZ ÜLKELERİYLE BARIŞA İNANANLARIN SAYISI YÜZDE 32

İsraillilerin yüzde 68’i, Tel Aviv yönetiminin Orta Doğu ülkeleriyle iş birliğinin mümkün olduğuna inanırken, yüzde 20’sine göre ise bu mümkün değil.

İsrail’in Körfez ülkeleriyle İsrail-Filistin barış sürecinde bir ilerleme kaydedilmese dahi barış anlaşması yapılabileceğine inananların sayısı yüzde 46 iken, barış sürecinde ilerleme kaydıyla Körfez ülkeleriyle barışa inanların sayısı yüzde 32, görüş belirtmeyenlerin sayısı ise yüzde 22.