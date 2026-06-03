İsrrail'in saldırdığı Lübnan'da can kaybı artıyor

İsrail, Gazze'de olduğu gibi Lübnan'da da ateşkese rağmen saldırılarına çeşitli bahanelerle devam ediyor..

17 Nisan’da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen katiller ordusu, Lübnan'a saldırılarına son vermedi.

Saldırılarda acı bilanço ise gün geçtikçe ağırlaşıyor.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 3 BİN 513 OLDU

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılara başladığı 2 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 516'ya, yaralı sayısının ise 10 bin 674'e yükseldiği ifade edildi.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI VE ATEŞKES

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları sürerken, Hizbullah da karşılık vermeye devam ediyor..