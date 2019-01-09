Issız adaki otele 65 bin dolar maaşla personel arıyor

1800'lerden kalma bir deniz fenerinin bulunduğu East Brother adası, San Pablo ve San Franscisco körfezlerini ayıran boğazın ortasında yer alıyor.

Otelin Che Rodgers ve Jillian Meeker adlı çalışanları Nisan'da işten ayrılıyor.

ISSIZ BİR ADADA YAŞAM HAYALİ KURANLAR İÇİN

BBC'de yer alan habere göre otel, şimdi Rodgers ve Meeker'in yerine personel bulabilmek için ıssız bir adada yaşama hayali kuran kişileri çekmeye çalışıyor.

Personel için öngörülen 130 bin dolarlık maaş iki kişi arasında paylaştırılacak. Personel, yemek, temizlik, malzeme tedariki ve müşterilerin ulaşımından sorumlu olacak.

MESAİ, PERŞEMBE'DEN PAZAR'A

Adayların tekne kullanabilmesi gerekiyor.

Perşembe'den Pazar'a kadar çalışacak personelin ayrıca sigara içmemesi ve köpeklerini yanında getirmemesi isteniyor.

Otel, tüm bu sorumluluklara karşın, adaylara "olağanüstü bir manzara, kuşlar, deniz canlıları, temiz hava, tekneler ve tarih" vaat ediyor.