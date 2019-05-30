Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nda belirtilen şartları taşımaları halinde, sigortalı işsizlere sigorta ödeneği veriyor.

Sizler için youtube kanalımızda bu sigorta ödeneğinin hangi şartlarda verildiğini anlattık.

İşsizlik maaşı nasıl alınır YouTube'dan İZLE

SADECE MAAŞ DESTEĞİ DEĞİL

İşkurun işsiz kalanlara sağladığı tek destek para değil.

Eğer İŞKUR başvurunuzu kabul ederse genel sağlık sigortası primleriniz yatırılır, size yeni bir iş bulma imkanı sağlanır,ayrıca meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimleri verilir.

İşsizlik sigortası primi ödenmiş olanların hak kazandığı sistemin detaylarını da anlattık, izleyin.

İşsizlik maaşı nasıl alınır? VİDEO