İştah kapatan koku: 2 saatte bir koklayan tok hissediyor

Koku duyusunun insan davranışları üzerindeki etkisi bilime konu olmaya devam ediyor.

Özellikle bazı kokuların ruh hali, stres ve iştah üzerinde belirleyici rol oynayabileceği düşünülüyor.

Yapılan son araştırmalar da ferahlatıcı etkisiyle bilinen nane kokusunun, iştah kontrolüne yardımcı olabileceğini ortaya koydu.

Buna göre; iki hafta boyunca her iki saatte bir nane koklayan bireylerin gün sonunda daha az kalori aldığı gözlemlendi.

ARAŞTIRMA SONUÇLARI

Araştırmada katılımcılar, iki farklı aşamadan oluşan bir deneye dahil edildi. İlk aşamada belirli aralıklarla nane kokusu soluyan katılımcılar, ikinci aşamada ise herhangi bir koku uygulaması olmadan gözlemlendi.

Ayrı haftalarda yürütülen ve beşer gün süren deney boyunca katılımcılar her iki saatte bir açlık seviyelerini değerlendirdi, ayrıca tükettikleri tüm yiyecekleri kayıt altına aldı.

Elde edilen sonuçlara göre nane kokusu soluyan katılımcıların günlük toplam kalori tüketimi, şeker ve yağ alımı belirgin şekilde azaldı.

Katılımcılar aynı zamanda açlık hissinin de daha düşük olduğunu ifade etti.

Kaynak: 1, 2