İstanbul Adalar vapur ücretleri 2026: Büyükada, Heybeliada, Kınalıada, Burgazada tarifeleri

İstanbul’da havaların ısınmasıyla birlikte hafta sonu planlarının vazgeçilmez adreslerinden biri yine Adalar oldu.

Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada’ya kısa bir kaçamak yapmak isteyen binlerce kişi, vapur seferleri ve güncel bilet fiyatlarını araştırmaya başladı.

Özellikle yaz sezonunun yaklaşmasıyla yoğunluğun arttığı Adalar hatlarında tam, öğrenci ve indirimli tarifeler merak konusu oldu

Peki Adalar vapur ücretleri ne kadar oldu? İşte güncel fiyat tarifesi ve hat detayları...

ADALAR VAPUR ÜCRETLERİ 2026

Adalar hattında tam bilet ücreti Adakartsız 137,48 TL, Adakartlı ise 82,45 TL olarak uygulanıyor.

Öğrenci 30 yaş tarifesi 123,73 TL, öğrenci bileti 68,76 TL ve indirimli tarifede ise ücret 96,23 TL olarak belirlendi.

Bu ücret tarifesi; Bostancı-Adalar, Kabataş-Adalar, Kadıköy-Adalar, Beşiktaş-Adalar, Maltepe-Adalar hattı ile Tuzla-Pendik-Büyükada hattında geçerli olacak.

Aktarma ücretlerinde ise tam tarifede Adakartsız ücret 137,48 TL, Adakartlı ücret 51,49 TL olarak açıklandı.

Öğrenci tarifesi 68,76 TL olurken, indirimli aktarma ücreti ise 96,23 TL olarak uygulanacak.