İstanbul Arnavutköy'de fabrika yangını

İstanbul'da Anadolu Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde bulunan bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

ALEVLER KISA SÜREDE YAYILDI

Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine çevrede paniğe neden olan yangın için olay yerine Arnavutköy başta olmak üzere çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bölgeye ayrıca polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Polis ekipleri, yangının etkili olduğu alanın çevresinde güvenlik önlemleri alarak cadde ve sokakları yaya ile araç trafiğine kapattı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Geniş alanda etkili olan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın nedeniyle fabrikada hasar meydana geldi. Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.