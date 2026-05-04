İstanbul Bağcılar'da freni boşalan kamyon 8 araca zarar verdi

İstanbul'un Bağcılar ilçesi Şehit Yılmaz Kağan Caddesi'ndeki su firmasına damacana su getiren Ercan A., kamyonu iş yerinin önüne park etti.

Burada iki gün park halinde kalan kamyonun bilinmeyen nedenle freni boşaldı.

Harekete geçen ve yolda park halinde bulunan araçlara çarparak ilerleyen kamyon, kamyonet ile otomobili yaklaşık 50 metre sürükledikten sonra durabildi.

Kazada 6 otomobil ve 2 kamyonet ile kamyonda hasar oluştu.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Olay sırasında yolda ve araçlarda kimsenin bulunmaması olası can kaybı ya da yaralanmanın önüne geçti.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Olay anını anlatan esnaf Yasin Işık, freninin boşalması nedeniyle aracın aşağıya doğru kaydığını belirterek, "Araç kayarken 2 kamyonet ile 6 otomobile zarar verdi. Araçların içerisinde hiç kimse yoktu" dedi.