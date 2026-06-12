İstanbul Bakırköy'de direğe çarpan motosikletteki 2 kişi öldü
İstanbul Bakırköy'de elektrik direğine çarpan motosikletteki 2 kişi yaşamını yitirdi.
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İstanbul'un Bakırköy ilçesi D-100 kara yolunda Türkmenistan uyruklu Shanur Amanturdyyev (41) idaresindeki motosiklet kontrolden çıkarak refüjdeki elektrik direğine çarpıp savruldu.
Kazada sürücü Amanturdyyev ile motosikletteki Türkmenistan uyruklu Babamyrat Annamyradov (39) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2 KİŞİ CAN VERDİ
Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen sürücü Amanturdyyev, olay yerinde hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan Annamyradov ise ambulansla götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)