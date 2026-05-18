İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 71'i aştı

İstanbul'un barajları coştu...

Megakent, kış döneminde yaşadığı ciddi hidrolojik kuraklığın ardından derin bir nefes aldı.

DOLULUK ORANI YÜZDE 71'İ AŞTI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) 17 Mayıs itibarıyla paylaştığı resmi veriler, son aylarda etkili olan periyodik yağışların kentin su havzalarına can suyu olduğunu gösterdi.

Kasım ve aralık aylarında yüzde 20 barajının da altına inerek kriz sinyalleri veren ortalama doluluk oranı, mayıs ortası itibarıyla yüzde 71,46 seviyesine kadar tırmandı.

ZİRVE ELMALI’DA, DİP ISTRANCALAR’DA

İSKİ’nin ölçümlerine göre, kentin farklı bölgelerindeki baraj havzalarında yağış miktarına bağlı olarak değişken tablolar ortaya çıktı.

Anadolu Yakası'ndaki havzalar doluluk oranlarında başı çekerken, Avrupa Yakası'ndaki bazı lokal barajlar ise nispeten geride kaldı.

Kentin en yüksek doluluk oranına ulaşan havzası yüzde 96,25 ile Elmalı Barajı oldu.

Onu, kentin devasa su depolarından biri olan yüzde 95,38 dolulukla Ömerli Barajı izledi.

Yağış rejiminden bu dönemde yeterince faydalanamayan Istrancalar Barajı ise yüzde 33,24 doluluk oranıyla kentin su seviyesi en düşük havzası olarak kayıtlara geçti.

BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ’nin açıkladığı güncel doluluk oranları şöyle:

- Alibey Barajı: Yüzde 65,79

- Büyükçekmece Barajı: Yüzde 55,2

- Darlık Barajı: Yüzde 91,92

- Elmalı Barajı: Yüzde 96,25

- Istrancalar Barajı: Yüzde 33,24

- Kazandere Barajı: Yüzde 56,12

- Pabuçdere Barajı: Yüzde 56,3

- Sazlıdere Barajı: Yüzde 44,55

- Terkos Barajı: Yüzde 59,26