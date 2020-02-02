İstanbul Barosu'ndan avukatlara boykot çağrısı

Avukatların son dönemde farklı bir gündemi var.

Anadolu Adliyesi ve Çağlayan Adliyesi'ndeki kafeteryalardaki fiyatları yüksek bulan avukatlar, fiyatların düşürülmesi yönünde açıklamalar yaptı.

İstedikleri indirimi alamayan avukatlar, fiyatların hakim ve savcılara daha ucuz olduğunu öğrenince yeni bir toplantı yaptı.

Toplantıdan boykot kararı çıktı.

İstanbul Barosu, kayıtlı tüm avukatlara SMS göndererek kafeteryaların boykot edilmesini istedi.

FOTOĞRAF: Avukatlara gönderilen SMS

İTİRAZ EDİLEN FİYATLAR

Yeni yılla birlikte ücretlerine yüzde 25'e varan zam yapan avukatların tepki gösterdiği fiyatlar ise şöyle;

Çay 3,50 TL

Fincan çay: 7 TL

Simit: 3,50 TL

Su: 2,50 TL

Kahve: 9 TL

Espresso: 10 TL

Cappuccino: 12 TL

1 SAATLİK DANIŞMANLIK 450 LİRA

Yeni düzenlemeye göre büroda yapılacak sözlü danışmanlıklarda ilk bir saat için 450, takribi her saat için 270 lira alınacak. Bu ücretler geçen sene 375 lira ve 218 liraydı.

Kişinin çağrısı üzerine gidilen yerde yapılan sözlü danışmanlıklar ise ilk bir saate kadar geçen sene 750 lirayken bu sene 935 lira olurken; takip eden her saat için ödenecek ücret ise 375 liradan 460 liraya yükseldi.

Her türlü dilekçe, ihbarname, ihtarname ve protesto düzenlenmesi için ödenecek avukatlık ücreti 550 liradan 685 liraya, kira sözleşmesi ve benzeri belgelerin hazırlanması için 725 liradan 900 liraya, tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi gibi belgelerin hazırlanması için ise 2 bin 187 liradan 2 bin 370 liraya çıktı.

Uluslararası yargı yerlerindeki duruşmasız işlerde 9 bin 250 lira, duruşmalı işlerde 16 bin lira avukatlık ücreti ödenecek.

Soruşturma takip fiyatlarında da artışa gidildi. Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için ödenecek ücret 825 liradan 1030 liraya, sulh hukuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 1162 liradan 1450 liraya, sulh ceza ve infaz hakimliklerinde takip edilen davalar için 1056 liradan 1320 liraya, asliye mahkemelerindeki davalar için 2 bin 725 liradan 3 bin 400 liraya, ağır ceza mahkemelerindeki davalar için 5 bin 450 liradan 6 bin 810 liraya yükseldi.

Yargıtay’da görülen ilk derece davalar için 4 bin 950 lira, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay’da temyiz yoluyla görülen işlerin duruşması için ise avukatlık ücreti 2 bin 540 lira olarak belirlendi.









