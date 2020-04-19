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İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi tanıtım videosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 Nisan'da ilk etabı açılacak İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin tanıtım videosunu paylaştı.

AA |
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İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi tanıtım videosu

İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi tanıtım videosu

Türkiye, Koronavirüsle mücadelede tüm dünyaya örnek olurken, sağlık sektörüne yeni enstrümanlar da eklenmeye devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sancaktepe ve Yeşilköy'de çalışmalarına başlanan yeni hastanelerin şantiyelerinde incelemelerde bulunmuştu.

İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi tanıtım videosu VİDEO

20 NİSAN'DA AÇILIYOR

Bakan Koca, akşam saatlerinde de Avrupa'nın en büyük yoğun bakım kapasitesine sahip hastanelerinden İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabının 20 Nisan'da açılacağının müjdesini verdi.

İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi tanıtım videosu

AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ

Twitter hesabından İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin görüntülerini paylaşan Bakan Koca paylaşımında, "Türkiye büyük sağlık yatırımlarına devam ediyor. Avrupa'nın en büyük yoğun bakım kapasitesine sahip hastanelerinden İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı 20 Nisan'da açılıyor. Sekiz ayrı hastaneden oluşan dev sağlık kompleksi, sağlık sistemimizin gücüne güç katacak." ifadelerine yer verdi.

İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi tanıtım videosu

İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi tanıtım videosu

İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi tanıtım videosu

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