İstanbul Beşiktaş'ta otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı

İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Çırağan Caddesi'nde otomobiller kafa kafaya çarpıştı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ve sağlık ekipleri araçlarda sıkışan 4 kişiyi çıkardı.

9 YARALI

Yaralanan 9 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza sebebiyle cadde, bir süre her iki yönden trafiğe kapatıldı.

Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.