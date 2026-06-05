İstanbul Beykoz'da yanan İETT otobüsü küle döndü
İstanbul Beykoz'da seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Otobüs kullanılamaz hale geldi.
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İstanbul'un Beykoz ilçesi Kaymak Donduran Caddesi'nde seyir halindeki İETT otobüsü aniden yanmaya başladı.
Otobüsten dumanların çıktığını fark eden sürücü aracı sağa çekerek yangına müdahale etti.
Kısa sürede büyüyen yangında alevler otobüsün tamamını sardı.
İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
OTOBÜS KÜLE DÖNDÜ
Ekiplerin müdahalesi sonucu yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü.
Otobüs tamamen yanarken, polis ekipleri ve İETT görevlileri olay yerinde incelemelerde bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)