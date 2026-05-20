İstanbul Beylikdüzü'nde kafeye silahlı saldırı

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

İstanbul'da korkutan anlar..

Saat 22.00 sıralarında Beylikdüzü ilçesi Adnan Kahveci Mahallesi Avrupa Caddesi'nde meydana gelen olayda, caddede bulunan bir kafe kimliği belirsiz şüpheli tarafından kurşunlandı.

SALDIRGAN KAÇTI

Saldırı sırasında kafenin içinde bulunan müşteriler panik yaşarken, şüpheli ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi.

Ekiplerin kontrollerinde olayda yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.

KAFEYE 4 MERMİ İSABET ETTİ

Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerde kafeye 4 merminin isabet ettiği belirlenirken, çevrede 5 adet boş kovan bulundu.

Polis ekipleri saldırının ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.