İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı

İstanbul Bilgi Üniversitesi hakkında kapatma kararı..

22 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, kurucu vakfına kayyum atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin faaliyet izni kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda, işlemin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ek 11’inci maddesi gereğince alındığı bildirildi.

KARAR RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Resmi Gazete’nin 22 Mayıs 2026 Cuma tarihli sayısında yer alan kararda şu ifadeler kullanıldı:

“Kurucu vakfına kayyım atanan İstanbul Bilgi Üniversitesinin faaliyet izninin kaldırılmasına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 11 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.”

ÖĞRENCİLER VE AKADEMİK KADRO İÇİN YÖK'DEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Kararın ardından gözler Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) yapacağı açıklamaya çevrildi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin, akademik ve idari personelin sürecinin nasıl yürütüleceği merak konusu oldu.