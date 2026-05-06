İstanbul Boğazı'nda gemi arızası
İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapan bir geminin arızalanması nedeniyle deniz trafiği geçici olarak askıya alındı.
Panama bayraklı 'Queen Bee' isimli gemisinde İstanbul Boğazı geçişi sırasında makine arızası meydana geldi.
Meydana gelen arıza nedeniyle İstanbul Boğazı, çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı.
Problemin giderilmesi için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörleri bölgeye sevk edildi.
Boğaz trafiği ise geçici olarak askıya alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)