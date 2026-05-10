İstanbul Boğazı’ndan 3 ayda 9 bin 195 gemi geçti

İstanbul Boğazı, 2026 yılının ilk çeyreğinde yoğun deniz trafiğine sahne oldu. Ulaştırma verilerine göre ocak-mart döneminde Boğaz’dan toplam 9 bin 195 gemi geçiş yaptı. Stratejik geçiş noktası olan Boğaz’da ticari ve askeri gemilerin yanı sıra farklı türlerde yüzlerce deniz aracı da seyrini sürdürdü.

GÜNDE ORTALAMA 102 GEMİ GEÇİŞ YAPTI

Üç aylık veriler değerlendirildiğinde İstanbul Boğazı’ndan günlük ortalama 102 geminin geçtiği hesaplandı. Bu yoğunluk, Boğaz’ın küresel deniz ticaretindeki kritik rolünü bir kez daha ortaya koydu.

EN YOĞUN GEMİ TÜRÜ GENEL KARGO OLDU

Ocak-mart döneminde Boğaz’dan geçen gemi türleri arasında:

3 bin 277 genel kargo gemisi

1.833 dökme yük gemisi

984 konteyner gemisi

451 kimyasal tanker

207 LPG tankeri

77 yolcu gemisi

53 Ro-Ro gemisi

288 barç ve çeşitli diğer gemiler yer aldı.

BÜYÜK GEMİLERİN GEÇİŞİ DİKKAT ÇEKTİ

Verilere göre Boğaz’dan geçen gemilerin büyük çoğunluğu orta ve küçük ölçekli gemilerden oluştu.

370 gemi: 250-300 metre

593 gemi: 200-250 metre

2 bin 416 gemi: 150-200 metre

3 bin 306 gemi: 100-150 metre

2 bin 510 gemi: 100 metreden küçük

Geçen yılın aksine 300 metreden büyük gemilerin bu yılın ilk çeyreğinde Boğaz’dan geçiş yapmadığı kaydedildi.

KILAVUZ KAPTAN HİZMETİ YOĞUN KULLANILDI

Toplam 9 bin 195 gemiden 5 bin 792’sinin kılavuz kaptan hizmeti aldığı belirlendi. Bu durum, Boğaz’daki seyir güvenliğinin artırılmasına yönelik uygulamaların yoğun şekilde kullanıldığını ortaya koydu.

TOPLAM YÜK 135 MİLYON GROSTONU AŞTI

Ocak-mart döneminde İstanbul Boğazı’ndan geçen gemilerin taşıdığı toplam yük miktarı 135 milyon 182 bin 851 groston olarak hesaplandı.

Aylara göre yük dağılımı ise şöyle gerçekleşti:

Ocak: 51 milyon 711 bin 485 groston

Şubat: 41 milyon 343 bin 780 groston

Mart: 42 milyon 127 bin 586 groston

GEÇEN YILA GÖRE HAFİF DÜŞÜŞ

Boğaz’dan geçen gemi sayısının geçen yılın aynı dönemine göre azaldığı tespit edildi. 2025’in ilk çeyreğinde 9 bin 351 gemi geçerken, bu yıl sayı 9 bin 195’e geriledi.

Buna rağmen İstanbul Boğazı’nın küresel deniz ticaretindeki stratejik önemi ve yoğun kullanım oranı değişmedi.