13 beyaz et firmasına "denetim kayyumu" uygulaması

Beyaz et sektöründe son dönemde yaşanan fahiş fiyat artışları iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 8 ilde düzenlenen operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı verilen 32 şüpheliden 28'i yakalandı.

Soruşturma kapsamında ayrıca 13 şirkete denetim kayyumu atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, kamuoyuna yansıyan şikayetler, vatandaşlardan gelen ihbarlar ve temel gıda ürünlerinde fiyat istikrarına yönelik hassasiyetler dikkate alınarak soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında beyaz et sektöründe faaliyet gösteren bazı şirketler ve yöneticileri hakkında, haksız fiyat artışı iddiaları, fiyatlama süreçleri ve piyasa düzenine etki eden uygulamaların mercek altına alındığı ifade edildi.

FİYATLAMA SÜRECİNDE ORTAK HAREKET ETTİLER

Başsavcılık açıklamasında, bazı şirket yetkililerinin fiyat oluşum süreçlerine etki edebilecek şekilde birlikte hareket ettikleri, arz, satış ve fiyatlama politikalarını tüketici aleyhine sonuç doğuracak biçimde yönlendirdikleri yönünde kuvvetli şüphe oluştuğu kaydedildi. Bu durumun serbest piyasa düzeni ile adil rekabet ortamını bozduğu değerlendirildi.

Soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara, Balıkesir, Bolu, Bursa, İzmir, Samsun ve Uşak'ta eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "örgüt yönetme", "örgüte üye olma", "fiyatları etkileme" ve "satıştan kaçınma" suçlamalarıyla işlem yapıldığı bildirildi.

Operasyonlarda şirket yöneticileri ve yetkilileri hakkında yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri uygulanırken, gözaltı kararı verilen 32 şüpheliden 28'inin yakalandığı açıklandı.

13 ŞİRKETE DENETİM KAYYUMU TEDBİRİ KARARI

Başsavcılık, soruşturma kapsamında 13 şirket hakkında 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 133. maddesi uyarınca denetim kayyımlığı tedbiri uygulandığını duyurdu.

Açıklamada, kamuoyunda oluşabilecek yanlış algıların önüne geçmek amacıyla denetim kayyımlığının şirketlere el konulması ya da faaliyetlerinin durdurulması anlamına gelmediği vurgulandı.

Soruşturma kapsamındaki şirketler hakkında herhangi bir el koyma kararı bulunmadığı belirtildi.

"EL KOYMA DEĞİL, DENETİMİ MEKANİZMASI"

Denetim kayyımlığının, mevcut yönetimlerin görevden alınması değil, şirketlerin karar, işlem, ticari faaliyet ve finansal süreçlerinin mahkeme tarafından görevlendirilen resmi denetim mekanizması aracılığıyla hukuka uygunluk açısından izlenmesi anlamına geldiği ifade edildi.

Tedbirin amacının, üretim ve tedarik zincirinde aksama yaşanmasının önüne geçmek, beyaz et arzının kesintisiz devamını sağlamak ve piyasada vatandaşların aleyhine sonuç doğurabilecek stokçuluk, satıştan kaçınma, suni fiyat artışı ve rekabeti bozucu uygulamaların önlenmesine katkı sunmak olduğu kaydedildi.

Başsavcılık, soruşturmanın serbest piyasa düzeninin korunması, adil rekabet ortamının sağlanması, tüketici haklarının gözetilmesi ve vatandaşların temel gıda ürünlerine erişiminin güvence altına alınması amacıyla titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.