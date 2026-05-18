İstanbul-Dubai uçuşları 9 Haziran'da yeniden başlıyor
İsrail'in ABD desteğiyle İran'a yaptığı saldırıların ardından gerginliğin Körfez ülkelerine de sıçramasıyla beraber hava ulaşımında aksamalar yaşanmıştı.
Türk Hava Yolları (THY), Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Dubai ile İstanbul arasındaki direkt uçuşlara 9 Haziran'dan itibaren yeniden başlayacak.
İsrail ve ABD ile İran arasında 28 Şubat’ta başlayan savaşın ardından Orta Doğu'daki bazı ülkelerin hava sahalarını kapatması nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Dubai'ye yönelik seferler durdurulmuştu.
İLK SEFER 9 HAZİRAN SAAT 01.30'DA YAPILACAK
THY İletişim Başkanlığı'na göre, ara verilen seferler, 9 Haziran saat 01.30'da yapılacak İstanbul-Dubai uçuşuyla yeniden başlatılacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)