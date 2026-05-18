İstanbul-Dubai uçuşları 9 Haziran'da yeniden başlıyor

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Türk Hava Yolları (THY), Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Dubai ile İstanbul arasındaki direkt uçuşlara 9 Haziran'dan itibaren yeniden başlayacak.

İsrail ve ABD ile İran arasında 28 Şubat’ta başlayan savaşın ardından Orta Doğu'daki bazı ülkelerin hava sahalarını kapatması nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Dubai'ye yönelik seferler durdurulmuştu.

İLK SEFER 9 HAZİRAN SAAT 01.30'DA YAPILACAK

THY İletişim Başkanlığı'na göre, ara verilen seferler, 9 Haziran saat 01.30'da yapılacak İstanbul-Dubai uçuşuyla yeniden başlatılacak.