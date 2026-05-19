İstanbul Eminönü'nde tatil yoğunluğu

Tarihi Yarımada'da insan seli...

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle 1 günlük resmi tatili ve güneşli havayı fırsat bilen İstanbullular Eminönü'nde yoğunluk oluşturdu.

YOĞUNLUK KAMERADA

Her gün yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlayan Eminönü'nde alışveriş yapmak için Mısır çarşısını tercih eden vatandaşların oluşturduğu yoğunluk kameraya yansıdı.

Görüntülerde insan kalabalığı nedeniyle adım atacak yerin kalmadığı görülüyor.