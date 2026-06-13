İstanbul Emniyeti'nden turizm güvenliğine videolu mesaj

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kentin turizm güvenliğine yönelik yürütülen çalışmaları kamuoyuyla paylaştı. Hazırlanan videoda, Turizm Şube Müdürlüğü ekiplerinin şehir genelindeki tarihi ve turistik bölgelerde gerçekleştirdiği denetim ve uygulamalar yer aldı.

TURİST YOĞUN NOKTALARDA 7/24 GÖREV

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, İstanbul’u ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin güvenliğine dikkat çekildi. Açıklamada, “İstanbul'u ziyaret eden her misafir bizim emanetimizdir. Turizm Şube Müdürlüğümüz; şehrimizin tarihi ve kültürel mirasını güvenle keşfetmeniz için 7 gün 24 saat görev başında” ifadelerine yer verildi.

TARİHİ VE TURİSTİK NOKTALARDAN GÖRÜNTÜLER

Paylaşılan videoda, ekiplerin özellikle turist yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerdeki devriye ve denetim faaliyetleri görüntülendi. Güvenlik uygulamalarının kesintisiz şekilde sürdüğü anlar kamuoyuyla paylaşıldı.

GÜVENLİ TURİZM VURGUSU

Emniyet birimleri, İstanbul’da turizm güvenliğinin öncelikli konular arasında yer aldığını belirterek, şehirdeki tarihi ve kültürel alanların güvenli şekilde ziyaret edilebilmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurguladı.