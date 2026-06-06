İstanbul Esenyurt'ta kadına bıçak çeken şahıs yere düştü

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda alkollü olduğu öne sürülen şahıs, henüz bilinmeyen nedenle çevredeki esnafa hakaret etmeye başladı.

Kadın esnafın tepki göstermesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle şahıs, kadın esnafa tehditler savurduktan sonra bıçak çekti.

Kadının üzerine doğru yürüyen şahıs, ayağının takılması sonucu düşerek dondurma dolabına çarptı.

Çevredekilerin araya girmesiyle olay büyümeden sona erdi.

ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Yapılan çalışmalarda şahsın çevredeki esnafı rahatsız ettiği yönünde beyanlar olduğu ancak olayda tarafların şikayetçi olmadığı öğrenildi.