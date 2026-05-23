İstanbul Finans Merkezi’nde Tek Durak Ofis hizmete açıldı

İstanbul Finans Merkezi’nde (İFM), yatırımcı ve finans kuruluşlarının işlemlerini hızlandıracak “Tek Durak Ofis” uygulaması hizmete alındı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ve Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Arda Ermut’un katılımıyla gerçekleştirilen açılışla birlikte, şirket kuruluşundan çalışma izinlerine kadar birçok süreç artık tek merkezden yürütülebilecek.

Şirket kuruluş ve tescil işlemlerinden çalışma ve ikamet izinlerine, vergi ve sosyal güvenlik işlemlerinden iş yeri açma ve personel istihdam süreçlerine kadar geniş bir hizmet alanı sunan ofis, yatırımcıların başvuru, yönlendirme ve süreç takip işlemlerini daha erişilebilir hale getiriyor.

KAMU KURUMLARI TEK ÇATI ALTINDA BULUŞTU

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi koordinasyonunda faaliyet gösterecek Tek Durak Ofis bünyesinde; İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Müdürlüğü, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü, Ümraniye Sosyal Güvenlik Merkezi, İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü, İstanbul Ticaret Odası ve Ümraniye Belediyesi doğrudan hizmet verecek.

Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Ziraat Bankası gibi kurumlar da İFM Portalı üzerinden süreçlere destek sağlayacak.

“ULUSLARARASI REKABET GÜCÜMÜZE KATKI SAĞLAYACAK”

İMF Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem, Tek Durak Ofis uygulamasına ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Uluslararası yatırımcılar için operasyonel kolaylık büyük önem taşıyor. Dijitalleşme, erişilebilirlik ve hız odaklı hizmet anlayışıyla kurduğumuz Tek Durak Ofis ile yatırımcılara birçok işlemi tek merkezden gerçekleştirme imkanı sunuyoruz. İhtiyaç duydukları tüm işlemlerin etkin, hızlı ve koordinasyon içinde yürütülmesine yönelik ücretsiz bilgilendirme ve danışmanlık desteği de sağlayacağız. Bu modelin yatırım süreçlerini daha verimli hale getireceğine ve İstanbul Finans Merkezi’nin uluslararası rekabet gücüne katkı sağlayacağına inanıyoruz.”

BAŞVURULAR DİJİTAL ORTAMDA YAPILACAK

Tek Durak Ofis hizmetlerinden, İstanbul Finans Merkezi’nde faaliyet göstermek üzere başvuruda bulunan şirketler, İFM katılımcı belgesine sahip kuruluşlar, çalışanları ve çalışanların bakmakla yükümlü olduğu kişiler ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi tarafından uygun görülen nitelikli uluslararası yatırımcılar yararlanabilecek.

Aynı zamanda “Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi” kapsamında “nitelikli uluslararası doğrudan yatırım” kriterlerini sağlayan yatırımcılar da uygulamadan faydalanabilecek. Tek Durak Ofis’e başvuru, randevu ve süreç takip işlemleri ise dijital olarak İFM Portalı üzerinden gerçekleştirilecek.