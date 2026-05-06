İstanbul güne sisle başladı
İstanbul’da sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun sis, hem kara hem de deniz ulaşımını etkiledi. Boğaz Hattı gemi trafiğine kapatıldı.
İstanbul’da sabah saatlerinde görülen sis, zaman geçtikçe etkisini artırdı.
Sabah saatlerinde etkisini gösteren sis nedeniyle de görüş mesafesi azaldı.
Sis yüksek kesimlerde etkili olmasının yanı sıra Boğaz boyunca da görüldü.
Sis sebebiyle bazı vapur ve Şehir Hatları seferinin iptal olduğu öğrenildi.
KÖPRÜLER SİSİN İÇİNDE KAYBOLDU
Etkisini artıran sis tabakası İstanbul Boğazı’nı da kaplarken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis bulutunun içinde kalarak gözden kayboldu.
BOĞAZ HATTI TRAFİĞE KAPATILDI
Şehir içi denizden ulaşımda iptallere sebep olan sis, uluslararası deniz trafiğine engel oldu. Kıyı Emniyeti yetkilileri, Boğaz hattının geçici süreliğine kısıtlı görüş sebebiyle trafiğe kapandığını bildirdi.
Şehir Hatları’ndan yapılan açıklamaya göre ise, Beykoz-Sarıyer Hattı Aşiyan-Anadoluhisarı-Küçüksu (Ring) Hattı
06:50 Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı Seferi
06:15 Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı Seferi
Küçüksu-İstinye Hattı
Rumeli Kavağı-Eminönü Hattı
Çubuklu-İstinye Hattı
Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer Hattı
07:15 Anadolu Hisarı-Eminönü Boğaz Hattı Seferi
07:05 Sarıyer-Eminönü Boğaz Hattı Seferi
07:00 Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı Seferi
Kadıköy-Sarıyer Hattı
Anadolu Kavağı-Üsküdar Hattı
07:15 Beykoz-Kabataş Boğaz Hattı Seferi
07:20 Kanlıca-Küçüksu-Kabataş-Beşiktaş Seferleri iptal edildi.