İstanbul Halk Ekmek'e zam geldi

Hiç doymayacakmış gibi hissettiğiniz günler oldu mu? Geçmeyen açlık hissini ve açlık krizlerinin nedenlerini Diyetisyen Serkan Sıtkı Şahin sıraladı.

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Mehmet Ekici: Kimse bana istenmediğimi söylemedi

Fenerbahçe tarafından kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici yaptığı açıklamada, "Ben bunları hak edecek ne yaptım, çok büyük üzüntü yaşıyorum" dedi.