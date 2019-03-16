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İstanbul Havalimanı'na müze geliyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeni yapılan İstanbul Havalimanı'na müze yapılacağını söyledi.

Haber Merkezi | 16.03.2019 - 09:19..
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi'ni ziyaret etti. İstanbul Havalimanı'nda açılacak olan müzeyle ilgili bilgi veren Ersoy, "Üzerinde çalışıyoruz. Bütün Anadolu'yu anlatan bir müze olsun istiyoruz. Çok kısa sürede hayata geçireceğiz. Orada Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın işleteceği bir müze olacak" dedi.

"AMACIMIZ ÜLKEYİ TANITMAK"

Ersoy, "Türkiye'ye giriş yapan her üç turistten bir tanesi İstanbul Havalimanı'ndan giriş yapıyor. Daha da ilginç olanı bir o kadar sayıda turist İstanbul'a kadar geliyor. Transitten başka bir ülkeye geçiyor. İşte o İstanbul'a kadar getirmeyi başarıp transitten kaybettiğimiz yolcuları bu müzeyi de kullanarak, başka tanıtım materyalleri de kullanarak ülkeyi tanıtmak istiyoruz." dedi.

İstanbul Havalimanı'na müze geliyor

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