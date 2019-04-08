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İstanbul Havalimanı'na taksi ücretleri

Atatürk Havalimanı'nın kapanmasının ardından yoğunluğu artan İstanbul Havalimanı'na taksi tarifeleri belli oldu. En yakın mesafe 70 TL, en uzak mesafeye 230 TL ödenecek.

Haber Merkezi | 08.04.2019 - 09:55..
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Tarihi taşınmanın ardından İstanbul Havalimanı'nda hareketlilik arttı.

Uçuş yoğunluğunun başladığı havalimanına ulaşmak için havalimanı servislerinin sefer saatleri belli oldu. Bunun yanı sıra taksiler de alana gidilebilmesi için ücret tarifesi çıkardı.

İstanbul Havalimanı'na taksi ücretleri

KISA MESAFE BİLE FAZLASIYLA PAHALI

Ücretler mesafelere göre şekillenirken, İstanbul Havalimanı'na en yüksek fiyatı Tuzla'dan taksiye binen vatandaş ödeyecek. En kısa mesafe dolayısıyla en uygun ücret ise Göktürk - Havalimanı arası. 20 kilometrelik mesafenin ücreti 70 TL olarak belirlenmiş.

İstanbul Havalimanı'na taksi ücretleri

İstanbul'daki belirli bölgelerden taksi ücretleri ise şu şekilde verildi:

4. Levent - 100 TL

Alibeyköy - 90 TL

Ataşehir - 150 TL

Avcılar - 140 TL

Bağcılar - 105 TL

Bahçelievler - 120 TL

Bakırköy İDO - 150 TL

Başakşehir - 85 TL

Bayrampaşa - 120 TL

Beşiktaş - 110 TL

Beylikdüzü - 120 TL

Beyoğlu - 120 TL

Büyükçekmece - 130 TL

Beykoz - 120 TL

Çatalca - 100 TL

Çekmeköy - 160 TL

Dudullu Terminali - 160 TL

Esenler - 115 TL

Esenler Otogarı - 110 TL

Esenyurt - 130 TL

Eyüp - 120 TL

Fatih - 130 TL

Gayrettepe - 100 TL

Gaziosmanpaşa - 110 TL

Göktürk - 70 TL

Güngören - 130 TL

Harem Otogarı - 150 TL

Kabataş - 120 TL

Kadıköy - 180 TL

Kartal - 180 TL

Küçükçekmece - 120 TL

Maltepe - 160 TL

Pendik - 220 TL

Pendik Hızlı Tren - 220 TL

Sancaktepe - 180 TL

Sultanbeyli - 180 TL

Sultangazi - 90 TL

Mecidiyeköy - 120 TL

Taksim - 120 TL

Tuzla - 230 TL

Ümraniye - 150 TL

ÜSküdar - 140 TL

Yenibosna Metrobüs - 130 TL

Yenikapı İDO - 130 TL

Zeytinburnu - 130 TL

Zincirlikuyu - 100 TL

TRAFİK AKIŞI ÜCRETİ BELİRLEYECEK

Öte yandan bu ücretler trafik akışını göre de değişebilecek. Tahmini ulaşım süresi ise en fazla 1 saat olarak belirlenmiş durumda.

İNGİLİZCE BİLME ŞARTI

Bu arada İstanbul Havalimanı'nda görev yapan taksicilere İngilizce öğrenme zorunluluğu getiriliyor. Böylece turistler gidecekleri adresi taksicilere rahatça anlatacak, kafa karışıklığı olmayacak.

İstanbul Havalimanı'na taksi ücretleri

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