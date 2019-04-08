İstanbul Havalimanı'na taksi ücretleri

Tarihi taşınmanın ardından İstanbul Havalimanı'nda hareketlilik arttı.
Uçuş yoğunluğunun başladığı havalimanına ulaşmak için havalimanı servislerinin sefer saatleri belli oldu. Bunun yanı sıra taksiler de alana gidilebilmesi için ücret tarifesi çıkardı.
KISA MESAFE BİLE FAZLASIYLA PAHALI
Ücretler mesafelere göre şekillenirken, İstanbul Havalimanı'na en yüksek fiyatı Tuzla'dan taksiye binen vatandaş ödeyecek. En kısa mesafe dolayısıyla en uygun ücret ise Göktürk - Havalimanı arası. 20 kilometrelik mesafenin ücreti 70 TL olarak belirlenmiş.
İstanbul'daki belirli bölgelerden taksi ücretleri ise şu şekilde verildi:
4. Levent - 100 TL
Alibeyköy - 90 TL
Ataşehir - 150 TL
Avcılar - 140 TL
Bağcılar - 105 TL
Bahçelievler - 120 TL
Bakırköy İDO - 150 TL
Başakşehir - 85 TL
Bayrampaşa - 120 TL
Beşiktaş - 110 TL
Beylikdüzü - 120 TL
Beyoğlu - 120 TL
Büyükçekmece - 130 TL
Beykoz - 120 TL
Çatalca - 100 TL
Çekmeköy - 160 TL
Dudullu Terminali - 160 TL
Esenler - 115 TL
Esenler Otogarı - 110 TL
Esenyurt - 130 TL
Eyüp - 120 TL
Fatih - 130 TL
Gayrettepe - 100 TL
Gaziosmanpaşa - 110 TL
Göktürk - 70 TL
Güngören - 130 TL
Harem Otogarı - 150 TL
Kabataş - 120 TL
Kadıköy - 180 TL
Kartal - 180 TL
Küçükçekmece - 120 TL
Maltepe - 160 TL
Pendik - 220 TL
Pendik Hızlı Tren - 220 TL
Sancaktepe - 180 TL
Sultanbeyli - 180 TL
Sultangazi - 90 TL
Mecidiyeköy - 120 TL
Taksim - 120 TL
Tuzla - 230 TL
Ümraniye - 150 TL
ÜSküdar - 140 TL
Yenibosna Metrobüs - 130 TL
Yenikapı İDO - 130 TL
Zeytinburnu - 130 TL
Zincirlikuyu - 100 TL
TRAFİK AKIŞI ÜCRETİ BELİRLEYECEK
Öte yandan bu ücretler trafik akışını göre de değişebilecek. Tahmini ulaşım süresi ise en fazla 1 saat olarak belirlenmiş durumda.
İNGİLİZCE BİLME ŞARTI
Bu arada İstanbul Havalimanı'nda görev yapan taksicilere İngilizce öğrenme zorunluluğu getiriliyor. Böylece turistler gidecekleri adresi taksicilere rahatça anlatacak, kafa karışıklığı olmayacak.