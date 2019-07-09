İstanbul Havalimanı’nda bagaj bandına giren kadın

Görüntüler İstanbul Havalimanı’ndan...

Bir kadın yolcu, bilet onay işlemini yaptıktan sonra çevredekilerin ve görevlilerin şaşkın bakışları arasında bagaj bandına doğru yürümeye başladı.

BANTTA YÜRÜMEYE ÇALIŞIRKEN SIRTÜSTÜ YERE DÜŞTÜ

Yürüyen banttaki bir bavulun önünden geçmesini bekleyen kadın, sonrasında banda çıktı. Kadın yolcu, ne olduğunu anlayamadan sırtüstü yere düştü. Görevli personelin bandı anında durdurmasıyla talihsiz yolcu, bu kazadan yara almadan kurtuldu.

Bagaj bandına girmeye çalışan kadın yere düştü İZLE