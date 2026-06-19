İstanbul Havalimanı'ndaki hanutçuluk operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheli adliyeye sevk edildi
İstanbul Havalimanı'na yapılan hanutçuluk operasyonunda 21 gözaltı yapıldı. Daha önceden de idari işlem uygulandığı ancak hanutçuluğa devam ettikleri tespit edilen şüpheliler adliyeye götürüldü.
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekiplerince 16 Haziran'da İstanbul Havalimanı'ndaki hanutçulara yönelik operasyonda, 21 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğündeki çalışmada, şüphelilerin daha önce haklarında idari işlem uygulanmasına rağmen hanutçuluk faaliyetlerine devam ettikleri tespit edildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 50 fişek, 21 cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltındaki 21 kişi, Emniyet'teki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)