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İstanbul için turuncu kodlu uyarı

Antalya, Adana ve Mersin için son dakika geçen ve kuvvetli yağış var diyen Meteoroloji, turuncu kodlu uyarıyı ise İstanbul için verdi.

İHA | 29.12.2019 - 15:07..
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İstanbul için turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünden itibaren ülke genelindeki birçok bölgede sıcaklıkların düşeceği, kuvvetin yağışın geleceğini haberini duyurdu.

İlk olarak Adana, Mersin ve Antalya'da kuvvetli yağış beklendiğini duyuran Meteoroloji, sonrasında İstanbul için turuncu kod uyarısı yaptı.

100 KİLOMETRE HIZDA RÜZGAR ESECEK

Genel müdürlükten yapılan turuncu kodlu uyarıda, “Kuzey ve Kuzeydoğu yönünden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (saatte 70-100 kilometre) esmesi bekleniyor. Meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.” ifadelerine yer verildi.

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BÖLGELERE GÖRE YAĞIŞLAR

Öte yandan Marmara’nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Ağrı, Muş, Bitlis, Şırnak ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

İstanbul için turuncu kodlu uyarı

KONYA'DA YOĞUN KAR YAĞIŞI

Gece saatlerinden sonra Konya ve Karaman'ın güneyinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

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