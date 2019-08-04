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İstanbul için yüksek nem uyarısı

Önümüzdeki hafta itibariyle İstanbul'da sıcaklık 31 dereceye kadar yükselecek. Nem oranlarının yüksekliği de şehirde yaşayanları bunaltıyor.

Haber Merkezi | 04.08.2019 - 21:30..
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İstanbul için yüksek nem uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Birinci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmeye göre, İstanbul'da nem oranları bugünlerde yüzde 52 ila 90 arasında seyrediyor.

Gündüz yüzde 50 bandına kadar düşen nemin gece yüzde 80-90 arasına kadar çıkmasına rağmen hissedilir sıcaklıkta belirgin bir artış olmuyor. Gece sıcaklığın 25 dereceye kadar düşmesi nedeniyle nemin etkisi azalıyor

31 DERECEYE KADAR YÜKSELECEK

Sıcaklığın önümüzdeki hafta 31 dereceye kadar yükseleceği öngörülüyor.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, Türkiye'nin üç tarafının denizlerle çevrili olmasıyla birlikte mevsimsel sıcaklığın da etkisiyle atmosfere deniz yüzeylerinden bol miktarda nem karıştığını belirtti.

İstanbul için yüksek nem uyarısı

Toros, Akdeniz'de deniz suyu sıcaklığının 30 dereceye yaklaştığını ifade ederek, bu sıcaklığın 25 derecenin üstüne çıktığı hallerde denizden atmosfere nem karışmasının yoğun olarak yaşanabildiğini söyledi.

NEM İÇ BÖLGELERE TAŞINIYOR

Atmosfere nemle birlikte enerjinin pompalandığını ifade eden Toros, güney bölgelerde sıcaklığın zaman zaman 30 derecelerin üstüne çıktığını belirterek, "Bu da deniz suyunun yoğun şekilde atmosfere doğru buharlaşması anlamına geliyor. Ülkemize bugünlerde güneyden bol miktarlarda rüzgar ulaşıyor. Bu rüzgar, nemi iç bölgelerimize taşıyor." dedi.

5 günlük haritalı hava durumu tahmini:

İstanbul için yüksek nem uyarısı

İstanbul için yüksek nem uyarısı

İstanbul için yüksek nem uyarısı

İstanbul için yüksek nem uyarısı

İstanbul için yüksek nem uyarısı

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