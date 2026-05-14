İstanbul-İzmir yol masrafı 2026: Gidiş-dönüş maliyet hesabı

Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca kişi tatil planlarını netleştirmeye başladı.

Özellikle özel aracıyla yola çıkmayı düşünen vatandaşların en çok araştırdığı konuların başında ise otoyol, köprü ve yakıt maliyetleri geliyor.

İstanbul’dan Ege'ye gitmeyi planlayan sürücüler için yol masrafları ortalama bir hesaba dökülüyor.

"İstanbul-İzmir yol masrafı", "İstanbul'dan İzmir'e ne kadara gidilir", "İstanbul-İzmir otoyol ve yakıt maliyeti" başlıklarını inceledik.

İşte, güncel maliyet hesabı...

İSTANBUL-İZMİR YOL MALİYETİ 2026

2026 yılı güncel tarifelerine göre birinci sınıf bir araçla İstanbul–İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü kullanılarak yapılan yolculukta yalnızca otoyol ve köprü geçiş ücretleri yaklaşık 2 bin 465 TL seviyesinde.

Yakıt maliyeti ise aracın tüketim değerine göre değişiyor.

Ortalama 480 kilometrelik İstanbul–İzmir güzergâhında 100 kilometrede 7 litre tüketen bir araç yaklaşık 34 litre benzin harcıyor.

Mayıs 2026 itibarıyla benzinin litre fiyatı ortalama 63–64 TL seviyelerinde hesaplandığında, tek yön yakıt maliyeti yaklaşık 2 bin 150 TL’ye ulaşıyor.

Tüm kalemler bir araya getirildiğinde İstanbul’dan İzmir’e özel araçla tek yön ulaşımın toplam maliyeti yaklaşık 4 bin 600 TL’yi buluyor.

Dönüş yolculuğuyla birlikte bu rakam 9 bin TL seviyelerine kadar çıkabiliyor.