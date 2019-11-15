Görüntüler İstanbul Karaköy'den...

Hiçbir şeyden habersiz şekilde yolda yürüyen iki başörtülü kız, karşı yönden gelen kadının yumruklu saldırısına uğradı.

Yumruklu saldırının ardından başörtülü kızlara hakaretler yağdırmaya başlayan kadın, içindeki tüm nefreti kustu.

Neye uğradığını şaşıran kızlar üzerini düzeltmeye çalışırken, saldırgan kadının hakaretleri devam etti.

KİMSE MÜDAHALE ETMEDİ

Çevredekiler ise bu saldırı karşısında sessiz kalmayı tercih etti ve yoluna devam etti.

O ANLAR KAMERADA

Büyük tepkilere neden olan görüntüler, bir dükkanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İstanbul Karaköy'de başörtülü kızlara yumruklu saldırı VİDEO