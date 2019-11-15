taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7448
Euro
6.3468
Altın
1467.65
Borsa
105317.02
Gram Altın
271.207
Bitcoin
49488.32

İstanbul Karaköy'de başörtülü kızlara yumruklu saldırı

Yolda yürüyen iki genç kız, karşılarından gelen kadının yumruklu saldırısına uğradı.

Haber Merkezi | 15.11.2019 - 17:04..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
İstanbul Karaköy'de başörtülü kızlara yumruklu saldırı

Görüntüler İstanbul Karaköy'den...

Hiçbir şeyden habersiz şekilde yolda yürüyen iki başörtülü kız, karşı yönden gelen kadının yumruklu saldırısına uğradı.

Yumruklu saldırının ardından başörtülü kızlara hakaretler yağdırmaya başlayan kadın, içindeki tüm nefreti kustu.

Neye uğradığını şaşıran kızlar üzerini düzeltmeye çalışırken, saldırgan kadının hakaretleri devam etti.

KİMSE MÜDAHALE ETMEDİ

Çevredekiler ise bu saldırı karşısında sessiz kalmayı tercih etti ve yoluna devam etti.

O ANLAR KAMERADA

Büyük tepkilere neden olan görüntüler, bir dükkanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İstanbul Karaköy'de başörtülü kızlara yumruklu saldırı VİDEO

İstanbul Karaköy'de başörtülü kızlara yumruklu saldırı

İstanbul Karaköy'de başörtülü kızlara yumruklu saldırı

İstanbul Karaköy'de başörtülü kızlara yumruklu saldırı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Canlı yayında siyanür intiharları-ekonomi sessizliği

Canlı yayında siyanür intiharları-ekonomi sessizliği

399
Bakırköy'de bir dairede 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Bakırköy'de bir dairede 3 kişinin cansız bedeni bulundu

485
Lübnan'daki gösterilerde Türk bayrakları ve Osmanlı övgüsü

Lübnan'daki gösterilerde Türk bayrakları ve Osmanlı övgüsü

190
K.Maraş Belediye Başkanı'nın sözlerine Trabzonlular kızdı

K.Maraş Belediye Başkanı'nın sözlerine Trabzonlular kızdı

569
EURO 2020 elemelerinde gecenin sonuçları

EURO 2020 elemelerinde gecenin sonuçları

11
Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın ABD seyahatini değerlendirdi

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın ABD seyahatini değerlendirdi

591
İzmir Karaburun'da doğayı katleden inşaat

İzmir Karaburun'da doğayı katleden inşaat

152
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir