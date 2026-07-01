İstanbul Kartal'da motokuryeyle kavga eden sürücü kazaya neden oldu
İstanbul Kartal'da hafif ticari araç sürücüsü ile motokurye arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandı. Bu sırada aracını geri viteste unutan sürücü, arkadan gelen servis minibüsüne çarptı.
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İstanbul'un Kartal ilçesi Spor Caddesi'nde hafif ticari araç sürücüsü ile motokurye arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışma devam ederken hafif ticari araç sürücüsü aracını geri viteste unutarak arkadan gelen servis minibüsüne çarptı.
MOTOKURYEYE SALDIRDI
Aracından inen sürücü, motokuryeye yumruk atarak saldırmaya başladı.
Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son bulan kavga, trafikteki başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)