taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3338
Euro
6.09125
Altın
1221.4505
Borsa
93616.45
Gram Altın
209.498

İstanbul Kitap Fuarı'na yoğun ilgi

Her yaş ve kesime hitap eden yüzlerce yayınevine ev sahipliği yapan 37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı pazar gününe kadar açık olacak.

Haber Merkezi | 17.11.2018 - 15:49..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat
İstanbul Kitap Fuarı'na yoğun ilgi

37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 7'den 70'e kitapseverleri ağırlamaya devam ediyor. TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen, fuar kapsamında yazarlar imza günlerinde okurlarla bir araya geliyor.

HER KESİME HİTAP EDİYOR

Her yaş grubundan çok sayıda kişinin ilgiyle takip ettiği fuarda, eğitim hayatına yeni başlamış çocuklara yönelik kitaplar da, uzmanlık gerektiren özel alanların ihtisas yayınları da yer alıyor.

İstanbul Kitap Fuarı'na yoğun ilgi

FUARA YOĞUN İLGİ

Çeşitli konularda her yaşa göre yayının yer aldığı fuarda kitap stantlarının yanı sıra söyleşi, dinleti ve panel gibi etkinlikler de yoğun ilgi görüyor.

İstanbul Kitap Fuarı'na yoğun ilgi

YARIN SONA ERİYOR

Yurt içinden ve dışından 800 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katıldığı, panel, söyleşi, şiir dinletisi ve çocuk atölyelerinden oluşan yaklaşık 300 kültür etkinliğine ev sahipliği yapan fuar, 18 Kasım'da sona erecek.

İstanbul Kitap Fuarı'na yoğun ilgi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Zayn Malik artık Müslüman olmadığını açıkladı

Zayn Malik artık Müslüman olmadığını açıkladı

438
Faturaları azaltmanın basit yöntemleri

Faturaları azaltmanın basit yöntemleri

144
'Taksi Uygulaması 2018/2' ile 10 ilde eş zamanlı denetleme

'Taksi Uygulaması 2018/2' ile 10 ilde eş zamanlı denetleme

104
Belhanda'dan kötü haber

Belhanda'dan kötü haber

41
YPG'liler cenazelerini kaldırmaya devam ediyor

YPG'liler cenazelerini kaldırmaya devam ediyor

53
İran çıkış harçları Van ekonomisini vurdu

İran çıkış harçları Van ekonomisini vurdu

61
CIA: Kaşıkçı cinayeti emrini Prens bin Selman verdi

CIA: Kaşıkçı cinayeti emrini Prens bin Selman verdi

64
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM