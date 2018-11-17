İstanbul Kitap Fuarı'na yoğun ilgi

37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 7'den 70'e kitapseverleri ağırlamaya devam ediyor. TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen, fuar kapsamında yazarlar imza günlerinde okurlarla bir araya geliyor.

HER KESİME HİTAP EDİYOR

Her yaş grubundan çok sayıda kişinin ilgiyle takip ettiği fuarda, eğitim hayatına yeni başlamış çocuklara yönelik kitaplar da, uzmanlık gerektiren özel alanların ihtisas yayınları da yer alıyor.

FUARA YOĞUN İLGİ

Çeşitli konularda her yaşa göre yayının yer aldığı fuarda kitap stantlarının yanı sıra söyleşi, dinleti ve panel gibi etkinlikler de yoğun ilgi görüyor.

YARIN SONA ERİYOR

Yurt içinden ve dışından 800 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katıldığı, panel, söyleşi, şiir dinletisi ve çocuk atölyelerinden oluşan yaklaşık 300 kültür etkinliğine ev sahipliği yapan fuar, 18 Kasım'da sona erecek.



