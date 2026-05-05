İstanbul Küçükçekmece'de kahve önünde silahlı saldırı: 3 yaralı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde kahvehanenin önünde duran İbrahim Ç., Eyüp Ç. ve Kıyas Ç.'ye, maskeli 2 şüpheli tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Saldırının ardından şüpheliler olay yerinden kaçarken 3 kişi bacağından yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri geldi.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda yaralandığı belirlenen 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri ise olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"MASKELİLERDİ, YAYA OLARAK KAÇTILAR"

Saldırıyı görenlerden Emre Çakır, "Olaydan yarım saat önce 3 kişi buradaydı, sokaktan 2 tane genç geldi, bir anda sıkmaya başladılar. 3 kişi yaralandı, saldırganlar kaçtı. Yaralılardan biri diz kapağından, diğeri ayak parmağından, bir diğer kişi ise ayağından vuruldu. Birilerine karşı saldırı oldu, mekana değil. Maskelilerdi yaya olarak kaçtılar." dedi.