İstanbul merkezli 3 ilde 'Söylemez' suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında operasyon için düğmeye basıldı.

Kamuoyunda 'Söylemez Kardeşler' olarak bilinen ve liderliğini M.F.S.’nin yaptığı organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada, örgütün ticari işletmeleri ve mal varlığı bulunan kişileri hedef aldığı, alacak verecek meselelerinde arabuluculuk görüntüsü altında mağdurlarla irtibat kurduğu, taleplerinin karşılanmaması halinde ise tehdit, cebir, baskı ve iş yeri kurşunlama yöntemlerine başvurarak mağdurları para ödemeye zorladığı belirlendi.

3 İLDE OPERASYON

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İstanbul, Ankara ve İzmir’de 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonlarda 2 ruhsatsız tabanca, 4 tabanca şarjörü, 176 tabanca fişeği, 1 balistik yelek, 1 milyon 458 bin 800 lira, 39 bin 200 avro, 26 bin 900 dolar, örgütsel dokümanlar ile dijital materyaller ele geçirildi.

8 GÖZALTI, 4 FİRARİ ARANIYOR

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin cezaevinde bulunduğu, firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.