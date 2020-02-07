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İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 18 gözaltı

Hakkında kararı bulunan 20 kişiden 18'i gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

DHA | 07.02.2020 - 09:20..
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İSTANBUL MERKEZLİ 7 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, aralarında doktor ile aktif görevde olan 3 komiser, 3 komiser yardımcısı ve daha önceden meslekten ihraç edilen 9 ihraç komiser yardımcısının da bulunduğu toplam 20 kişiye yönelik, İstanbul merkezli 7 ilde 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

18 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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