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İstanbul merkezli 8 ilde siber operasyon

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlediği, 37 kişinin tutuklandığı siber dolandırıcılık operasyonu polis kameraları tarafından görüntülendi.

DHA | 05.12.2018 - 12:29..
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Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Özel Harekat polislerinin desteğiyle çeşitli adreslere düzenlediği baskınlar polis kameraları tarafından görüntülendi.

İstanbul merkezli 8 ilde siber operasyon

Polis ekiplerinin adreslerde yaptığı aramalarda, 5 tablet, 54 cep telefonu, 49 sim kart, 5 sabit disk, 5 flash bellek, 16 hafıza kartı ile çok sayıda basılı doküman ele geçirmesi görüntülere yansıdı. Şüphelilerin 23 Kasım’da sağlık kontrolünden geçirilmeleri ve adliyeye sevk edilmeleri de görüntülerde yer alıyor.

İstanbul merkezli 8 ilde siber operasyon

ARALARINDA POLİS MEMURU VE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANI VAR

Polis ekipleri; liderliğini Usame G.,  Mert Y., Yaşar Ç., Şahin V. ve Nevzat T.’nin yaptığı iddia edilen şebekeye yönelik İstanbul merkezli Ankara, Bartın, Gaziantep, İzmir, Kocaeli, Kütahya ve Antalya’da eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Aralarında Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru C.Ç. ile Pendik İlçe Nüfus Müdürlüğü’nde görevli S.C.’nin de olduğu 42 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 37’si çıkartıldıkları mahkeme tarafından "Banka veya kredi kurumlarını aracı kullanarak dolandırıcılık" ile "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak" suçlarından 23 Kasım’da tutuklanmıştı.

İstanbul merkezli 8 ilde siber operasyon VİDEO

İstanbul merkezli 8 ilde siber operasyon

1 MİLYON LİRALIK VURGUN

Şüphelilerin, bankacılık bilgilerini ele geçirdiği kişilerin hesaplarında bulunan paraları, kendi hesaplarına aktardığı ve ilk belirlemelere göre bu yolla yaklaşık 1 milyon liralık vurgun yapıldığını belirlendi.

Özellikle, Phising yöntemleriyle, banka müşterilerine ait bankacılık bilgilerini ele geçiren suç örgütünün, farklı banka hesaplarına para transfer etmesi veya kuyumculardan ziynet eşyaları almaları şeklinde yürüttükleri faaliyetler sonucu 35 mağdura yönelik gerçekleştiren eylemler neticesinde, yaklaşık 1.000.000 TL haksız kazanç sağlandığı tespit edildi.

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