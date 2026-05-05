İstanbul merkezli 'change' araç operasyonu: 16 gözaltı
Ağır hasarlı araçların fabrikasyon seri numaralarını hacizli araçlara uyarlayıp 'change' araç satan şebekeye düzenlenen operasyonda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca 28 aracın ele geçirildiği öğrenilirken, olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.
Yurt genelinde emniyet güçlerinin suç şebekelerine karşı mücadelesi sürüyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, 'change araç' çetesine yönelik düğmeye bastı.
Ekiplerce, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde oto hırsızlığına yönelik çalışma yürütüldü.
YAKALAMASI OLAN ARAÇLARIN SERİ NUMARALARINI DEĞİŞTİRDİLER
Çalışmalarda, şüphelilerin trafik kazası, yangın ve deprem gibi nedenlerle kullanılamaz hale gelen araçlara ait fabrikasyon seri numaralarını temin ettikleri hacizli, yakalamalı araçların üzerine uyarlayarak 'change' işlemi yapıldığı tespit edildi.
Bu yöntemle 'change' yaptıkları araçları üçüncü kişilere satarak haksız kazanç sağladıkları belirlendi.
EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALANDILAR
İstanbul merkezli Samsun ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında 'change' yapıldığı belirlenen 28 araç ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.