İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 36 gözaltı

İstanbul merkezli 26 ilde FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyon yapıldı.

Soruşturmalarda etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olan şüphelilerin verdikleri bilgiler doğrultusunda 55 kişilik yeni bir hücre tespit edildi.

İSTANBUL MERKEZLİ FETÖ OPERASYONU

Aralarında 1 binbaşı, 1 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 1 teğmen, 27 astsubay ve 2 uzman çavuşun da olduğu 35’i muvazzaf 52 FETÖ şüphelisi ile bu kişilere "mahrem imamlık" yaptıkları belirlenen 3 sivil hücre sorumlusu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

36 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Soruşturma kapsamında bu sabah İstanbul merkezli 26 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda toplam 36 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Firari 19 şüphelinin yakalanması için de operasyonların sürdüğü bildirildi.