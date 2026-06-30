İstanbul merkezli kara para operasyonu: 37 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süreli teknik ve mali çalışma gerçekleştirdi.

Soruşturmada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analiz raporları, banka hesap hareketleri, teknik ve fiziki takip çalışmaları ile elde edilen diğer deliller birlikte değerlendirildi.

Yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen gelirlerin çeşitli şirketler aracılığıyla finansal sisteme sokulduğu, aklandığı ve yurt dışına transfer edilmesine yönelik organize bir yapı oluşturulduğu iddia edildi.

Elde edilen bulgular doğrultusunda İstanbul, Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 37 şüpheli yakalanarak emniyete götürüldü.

30 MİLYAR LİRALIK ŞÜPHELİ İŞLEM HACMİ

Soruşturma kapsamında birbirleriyle yoğun para transferi gerçekleştirdiği belirlenen şirketler üzerinde ayrıntılı mali inceleme yapıldı.

İncelemelerde, soruşturmaya konu şirketlerin toplam işlem hacminin yaklaşık 30 milyar liraya ulaştığı tespit edildi. Yetkililer, söz konusu para hareketlerinin şirketlerin resmi olarak beyan ettikleri ticari faaliyetlerle uyumlu olmadığını değerlendirerek, işlem trafiğinin suç gelirlerinin aklanmasına yönelik olabileceği yönünde bulgulara ulaştı.

MASAK RAPORLARI VE DİJİTAL DELİLLER İNCELENDİ

Operasyon kararının alınmasında MASAK tarafından hazırlanan mali analiz raporlarının yanı sıra banka kayıtları, dijital materyallerden elde edilen veriler, iletişim kayıtları, tanık ve şüpheli ifadeleri ile soruşturma dosyasındaki diğer delillerin etkili olduğu belirtildi.

Soruşturmayı yürüten ekipler, şüphelilerin para transferlerini organize şekilde gerçekleştirdiği ve finansal hareketleri farklı şirketler üzerinden yönlendirdiği iddiasını araştırıyor.

TAŞINMAZLAR, ARAÇLAR VE ŞİRKETLERE EL KONULDU

Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik de tedbir kararı uygulandı.

Bu çerçevede 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ile 32 şirkete el konuldu. El konulan mal varlıklarının soruşturmanın mali boyutu kapsamında incelenmeye devam ettiği öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, soruşturmanın yeni gözaltılar ve ek mali incelemeler doğrultusunda genişletilebileceği değerlendiriliyor.