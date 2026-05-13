İstanbul merkezli naylon fatura operasyonu: 24 gözaltı

İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başarılı bir operasyona daha imza attı.

Ekipler, ekonomik olarak zor durumda bulunan kişilerin üzerlerine paravan şirket kurulduğunu ve bu şirketler üzerinden piyasaya sahte (naylon) fatura dağıtıldığını belirledi.

NAYLON FATURA DÜZENLEYEN 24 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Çalışmalar kapsamında HTS kayıtları, hesap hareketleri ve vergi tekniği raporları incelendi.

Yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli Ankara, Van, Çorum, Malatya, Antalya ve Kocaeli'de belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.