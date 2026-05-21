İstanbul merkezli sahte pırlanta operasyonu: 38 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, yurt dışından organize şekilde pırlanta kaçakçılığı yapılarak haksız kazanç elde edildiği iddiasıyla soruşturma yürütüldü.

Soruşturmada, 91 şüpheli hakkında 'eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokma', 'kaçak eşyayı ticari amaçla satın alma, satışa arz etme', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'örgüte üye olmak' suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR DÜZENLENDİ

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca İstanbul, Antalya, Hatay ve İzmir'de 300 emniyet personeli ve 40 vergi müfettişinin katılımıyla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 81 şüpheli yakalanmıştı.

2 MİLYAR 500 MİLYON LİRALIK PIRLANTA VE DEĞERLİ TAŞ ELE GEÇİRİLDİ

Devam eden çalışmalarda 2 zanlı daha gözaltına alınmıştı.

Aramalarda ise 2 milyar 500 milyon lira değerinde yurt dışından kaçak yollarla satışa arz edilmek üzere Türkiye'ye getirilen pırlanta ve değerli taş ile şüphelilere ait dijital materyaller ele geçirilmişti.

ŞÜPHELİLERDEN 38'İ TUTUKLANDI

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 83 şüpheliden 38'i çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

45 zanlı ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Bu arada operasyonda ele geçirilen pırlantalar, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi'nde bulunan Kaçakçılık Şube Müdürlüğü katında sergilendi.