İstanbul Müftülüğü, kadınların bayram namazı kılabileceği camilerin listesini paylaştı
İstanbul İl Müftülüğü, bayram namazı kılmak isteyen hanımlar için uygun bölümü olan camilerin listesini paylaştı.
Kadınlar her ne kadar Cuma ve bayram namazlarıyla yükümlü olmasalar da, Hz. Peygamber (s.a.s.) kadınları bayram namazına katılmaya teşvik etmiştir (Buhârî) Bu itibarla kadınlar, şartların elverişli olması hâlinde cuma ve bayram namazlarına katılabilirler.
İSTANBUL'DA KADINLARIN BAYRAM NAMAZI KILABİLECEĞİ CAMİLER
ADALAR
BÜYÜKADA HAMİDİYE CAMİİ
BÜYÜKADA NİZAM CAMİİ
HACI ALİ OSMAN VAR CAMİİ
KINALIADA CAMİİ
ARNAVUTKÖY
ALİ KUŞCU CAMİ
ATAŞEHİR
MİMAR SİNAN CAMİİ
AVCILAR
BİZİMEVLER CAMİİ
HZ. EBUBEKİR CAMİİ
MERKEZ ULU CAMİİ
ŞEHİT TAHSİN GEREKLİ CAMİİ
BAĞCILAR
BAĞCILAR MERKEZ CAMİİ
HZ.AİŞE CAMİİ
BAHÇELİEVLER
BASIN SITESI MIRAÇ CAMII
ŞIRINEVLER ULU CAMI
BAKIRKÖY
KARADERVİŞAĞA ÇARŞI CAMİ
YENİMAHALLE CAMİ
ATAKÖY ÖMER DURUK CAMİ
ATAKÖY YUNUS EMRE CAMİ
BAŞAKŞEHİR
HOCA AHMET YESEVİ CAMİİ
HZ. HÜSEYİN CAMİİ
İMAM-I AZAM CAMİİ
MERKEZ CAMİİ
TUNAHAN CAMİİ
BAYRAMPAŞA
KARTALTEPE YENİ CAMİİ
YEŞİL CAMİİ
ÇARŞILI TUNA CAMİİ
BEŞİKTAŞ
BARBAROS HAYREDDİN PAŞA CAMİİ
HZ. EBUBEKİR CAMİİ
YILDIZ HAMİDİYE CAMİİ
SİNANPAŞA CAMİİ
YILDIZ HAMİDİYE CAMİİ
YAHYAEFENDİ CAMİİ
BEYKOZ
ALİBAHADIR CAMİ
ÇİĞDEM SAZLIDERE CAMİ
ÇUBUKLU HALİLAĞA CAMİ
DEĞİRMENDERE CAMİ
GÜMÜŞSUYU AYAZMA CAMİ
İSHAKLI MAH. CAMİ
KARLITEPE MERKEZ CAMİ
MAHMUT ŞEVKET PAŞA YENİ CAMİ
ORTAÇEŞME MERKEZ CAMİ
YALIKÖY SERBOSTANI MUSTAFAAĞA CAMİ
BEYLİKDÜZÜ
FATİH SULTAN MEHMET CAMİİ
H.Z EBUBEKİR CAMİİ
HARAMİDERE SİTESİ CAMİİ
İBRAHİM CEVAHİR CAMİİ
MEHMET ABDULVAHAP YEDİKARDEŞ CAMİİ
RAMAZAN KIZILKAYA CAMİİ
MERMERCİLER SANAYİ SİTESİ CAMİİ
KAVAKLI YENİ CAMİİ
BEYOĞLU
GEDİK ABDİ PAŞA CAMİİ
BÜYÜKPİYALE PAŞA CAMİİ
EMİN CAMİİ
FATİH SULTAN MÜCAHİTLER CAMİİ
FİRUZAĞA CAMİİ
GÜMÜŞSUYU HASTENE MESCİDİ
HALİD BİN VELİD CAMİİ
KASIMPAŞA CAMİİ KEBİR CAMİİ
KÜÇÜKPİYALE PAŞA CAMİİ
MAKBUL İBRAHİM PAŞA CAMİİ
MUMCUZADE CAMİİ
MÜEYYETZADE CAMİİ
SOKULLU MEHMET PAŞA CAMİİ
ŞAHKULU CAMİİ
ŞEHADET CAMİİ
TOMTOM KAPTAN CAMİİ
TOPHANE NUSRETİYE CAMİİ
BÜYÜKÇEKMECE
KUBA CAMİİ
TEPEKENT FATİH SULTAN MEHMET CAMİİ
ÇATALCA
MEHMET AKİF ERSOY CAMİİ
ÇΕΚΜΕΚΟΥ
PAŞAKÖY NİŞANTEPE CAMİİ
ENSAR CAMİİ
ESENLER
SONDURAK CAMİİ
ESENLER MERKEZ CAMİİ
ESENYURT
İHSAN MURAT BİLGİÇ CAMİİ
KÖYİÇİ MERKEZ CAMİİ
MEHMET AKİF ERSOY CAMİİ
YEŞİLKENT MERKEZ CAMİİ
EYÜPSULTAN
EYÜPSULTAN CAMİİ
PROF. DR. MAHMUD ESAD COŞAN CAMİİ
HACI OSMAN TORUN CAMİİ
FATİH
AYASOFYA-İ KEBİR CAMİİ ŞERİFİ
FATİH CAMİİ
SULTANAHMET CAMİİ
SÜLEYMANİYE CAMİİ
ŞEHZADEBAŞI CAMİİ
GAZİOSMANPAŞA
HACI VEYS CAMİİ
GÜNGÖREN
FETİH CAMİİ
KADIKÖY
SÖĞÜTLÜÇEŞME CAMİİ
EMİNALİPAŞA CAMİİ
FENERBAHÇE CAMİİ
SAHRA-İ CEDİT CAMİİ
KAĞITHANE
HAMİDİYE CAMİİ
HARMANTEPE CAMİİ
MESCİD-İ NUR CAMİİ
SEYRANTEPE CUMHURİYET CAMİİ
SEYRANTEPE HZ. ÖMER CAMİİ
SULTAN MELİK CAMİİ
KARTAL
KAVAKLI CAMİİ
UĞUR MUMCU YUNUS EMRE CAMİİ
TAMİRHANE CAMİİ
KÜÇÜKÇEKMECE
HALKALI MERKEZ CAMİİ
CENNET MH.YAVUZSELİM C.
HZ. OSMAN CAMİİ
MALTEPE
CUMHURİYET CAMİİ
PENDİK
ÇARŞI CAMİİ
SARIYER
DEMİRCİKÖYÜ MH.C.
ZÜMRÜTEVLER C.
İSTİNYE POLIGON C.
MEHMET ŞÜKRÜ ÇAKIROĞLU C.
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ABDÜLHAKİM SANCAK C.
BÜYÜKDERE KARAMEHMET KETHÜDA C.
CUMHURİYET MH.HACIOSMAN C.
HZ.EBUBEKİR C.
YENİ MH.HAVANTEPE C.
SARIYER YENİ MERKEZ C.
İSTİNYE YUNUS EMRE C.,
PINAR MH.YENİ C.
FERAHEVLER HACI MÜŞİRE KARAKUŞ C.
ÇAYIRBAŞI CEZAYİRLİ GAZİ HASAN PAŞA C.
RUMELİ HİSARI HACI KEMALETTİN C.
ŞEHİT ORHAN GÖMÜRLÜ C.
ABDULLAH KADI C.
HİSARÜSTÜ NAFİBABA C.
GARİPÇEKÖYÜ MH.C.
ZEKERİYAKÖY EMLAK KONUT C.
MASLAK ÜÇYOL C.
ÇAMLITEPE EBU BEKİR C.
KİLYOS YENİ C.
MİKTAT AĞAOĞLU C.
SULTANBEYLİ
KATİPOĞLU CAMİİ
SELÇUKHAN CAMİİ
SULTANGAZİ
SULTANÇİFTLİĞİ MERKEZ CAMİ
ŞİLE
YENİ CAMİİ
ŞİŞLİ
ŞİŞLİ CAMİİ
HACI NİMET ÖZDEN CAMİİ
MECİDİYEKÖY HACI TEVFİK AĞAZADE (KONYALI) CAMİİ
HARBİYE CAMİİ
KARDEŞLER MESCİDİ
OSMANBEY CAMİİ
NİŞANTAŞI MEŞRUTİYET HAMİDİYE CAMİİ
TUZLA
İSTASYON ÇİÇEKÇİLER C.
EVLİYA ÇELEBİ MH. C.
NALBANT C.
İSTASYON DÖRTYOL C.
ÜMRANİYE
İLİM SARAYI CAMİİ
ÜSKÜDAR
BÜYÜK ÇAMLICA CAMİİ
GÜZELTEPE BİRLİK CAMİİ
VALİDE-İ CEDİD CAMİİ
ÜNALAN MAH. ÜNALAN CAMİ
ABDULLAH BEY CAMİ
MİHRİMAH SULTAN CAMİ
ÖMER ÖZTÜRK CAMİ
BEYLERBEYİ HAMİDİ EVVEL CAMİ
ALTUNİZADE ERZURUM SİTESİ CAMİİ
ZEYTİNBURNU
SEYİTNİZAM CAMİ
ZEYTİNBURNU
MİLLET CAMİİ