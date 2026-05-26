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İstanbul Müftülüğü, kadınların bayram namazı kılabileceği camilerin listesini paylaştı

İstanbul İl Müftülüğü, bayram namazı kılmak isteyen hanımlar için uygun bölümü olan camilerin listesini paylaştı.

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İstanbul Müftülüğü, kadınların bayram namazı kılabileceği camilerin listesini paylaştı
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Kadınlar her ne kadar Cuma ve bayram namazlarıyla yükümlü olmasalar da, Hz. Peygamber (s.a.s.) kadınları bayram namazına katılmaya teşvik etmiştir (Buhârî) Bu itibarla kadınlar, şartların elverişli olması hâlinde cuma ve bayram namazlarına katılabilirler.

İSTANBUL'DA KADINLARIN BAYRAM NAMAZI KILABİLECEĞİ CAMİLER

ADALAR

BÜYÜKADA HAMİDİYE CAMİİ

BÜYÜKADA NİZAM CAMİİ

HACI ALİ OSMAN VAR CAMİİ

KINALIADA CAMİİ

ARNAVUTKÖY

ALİ KUŞCU CAMİ

ATAŞEHİR

MİMAR SİNAN CAMİİ

AVCILAR

BİZİMEVLER CAMİİ

HZ. EBUBEKİR CAMİİ

MERKEZ ULU CAMİİ

ŞEHİT TAHSİN GEREKLİ CAMİİ

BAĞCILAR

BAĞCILAR MERKEZ CAMİİ

HZ.AİŞE CAMİİ

BAHÇELİEVLER

BASIN SITESI MIRAÇ CAMII

ŞIRINEVLER ULU CAMI

BAKIRKÖY

KARADERVİŞAĞA ÇARŞI CAMİ

YENİMAHALLE CAMİ

ATAKÖY ÖMER DURUK CAMİ

ATAKÖY YUNUS EMRE CAMİ

BAŞAKŞEHİR

HOCA AHMET YESEVİ CAMİİ

HZ. HÜSEYİN CAMİİ

İMAM-I AZAM CAMİİ

MERKEZ CAMİİ

TUNAHAN CAMİİ

BAYRAMPAŞA

KARTALTEPE YENİ CAMİİ

YEŞİL CAMİİ

ÇARŞILI TUNA CAMİİ

BEŞİKTAŞ

BARBAROS HAYREDDİN PAŞA CAMİİ

HZ. EBUBEKİR CAMİİ

YILDIZ HAMİDİYE CAMİİ

SİNANPAŞA CAMİİ

YILDIZ HAMİDİYE CAMİİ

YAHYAEFENDİ CAMİİ

BEYKOZ

ALİBAHADIR CAMİ

ÇİĞDEM SAZLIDERE CAMİ

ÇUBUKLU HALİLAĞA CAMİ

DEĞİRMENDERE CAMİ

GÜMÜŞSUYU AYAZMA CAMİ

İSHAKLI MAH. CAMİ

KARLITEPE MERKEZ CAMİ

MAHMUT ŞEVKET PAŞA YENİ CAMİ

ORTAÇEŞME MERKEZ CAMİ

YALIKÖY SERBOSTANI MUSTAFAAĞA CAMİ

BEYLİKDÜZÜ

FATİH SULTAN MEHMET CAMİİ

H.Z EBUBEKİR CAMİİ

HARAMİDERE SİTESİ CAMİİ

İBRAHİM CEVAHİR CAMİİ

MEHMET ABDULVAHAP YEDİKARDEŞ CAMİİ

RAMAZAN KIZILKAYA CAMİİ

MERMERCİLER SANAYİ SİTESİ CAMİİ

KAVAKLI YENİ CAMİİ

BEYOĞLU

GEDİK ABDİ PAŞA CAMİİ

BÜYÜKPİYALE PAŞA CAMİİ

EMİN CAMİİ

FATİH SULTAN MÜCAHİTLER CAMİİ

FİRUZAĞA CAMİİ

GÜMÜŞSUYU HASTENE MESCİDİ

HALİD BİN VELİD CAMİİ

KASIMPAŞA CAMİİ KEBİR CAMİİ

KÜÇÜKPİYALE PAŞA CAMİİ

MAKBUL İBRAHİM PAŞA CAMİİ

MUMCUZADE CAMİİ

MÜEYYETZADE CAMİİ

SOKULLU MEHMET PAŞA CAMİİ

ŞAHKULU CAMİİ

ŞEHADET CAMİİ

TOMTOM KAPTAN CAMİİ

TOPHANE NUSRETİYE CAMİİ

BÜYÜKÇEKMECE

KUBA CAMİİ

TEPEKENT FATİH SULTAN MEHMET CAMİİ

ÇATALCA

MEHMET AKİF ERSOY CAMİİ

ÇΕΚΜΕΚΟΥ

PAŞAKÖY NİŞANTEPE CAMİİ

ENSAR CAMİİ

ESENLER

SONDURAK CAMİİ

ESENLER MERKEZ CAMİİ

ESENYURT

İHSAN MURAT BİLGİÇ CAMİİ

KÖYİÇİ MERKEZ CAMİİ

MEHMET AKİF ERSOY CAMİİ

YEŞİLKENT MERKEZ CAMİİ

EYÜPSULTAN

EYÜPSULTAN CAMİİ

PROF. DR. MAHMUD ESAD COŞAN CAMİİ

HACI OSMAN TORUN CAMİİ

FATİH

AYASOFYA-İ KEBİR CAMİİ ŞERİFİ

FATİH CAMİİ

SULTANAHMET CAMİİ

SÜLEYMANİYE CAMİİ

ŞEHZADEBAŞI CAMİİ

GAZİOSMANPAŞA

HACI VEYS CAMİİ

GÜNGÖREN

FETİH CAMİİ

KADIKÖY

SÖĞÜTLÜÇEŞME CAMİİ

EMİNALİPAŞA CAMİİ

FENERBAHÇE CAMİİ

SAHRA-İ CEDİT CAMİİ

KAĞITHANE

HAMİDİYE CAMİİ

HARMANTEPE CAMİİ

MESCİD-İ NUR CAMİİ

SEYRANTEPE CUMHURİYET CAMİİ

SEYRANTEPE HZ. ÖMER CAMİİ

SULTAN MELİK CAMİİ

KARTAL

KAVAKLI CAMİİ

UĞUR MUMCU YUNUS EMRE CAMİİ

TAMİRHANE CAMİİ

KÜÇÜKÇEKMECE

HALKALI MERKEZ CAMİİ

CENNET MH.YAVUZSELİM C.

HZ. OSMAN CAMİİ

MALTEPE

CUMHURİYET CAMİİ

PENDİK

ÇARŞI CAMİİ

SARIYER

DEMİRCİKÖYÜ MH.C.

ZÜMRÜTEVLER C.

İSTİNYE POLIGON C.

MEHMET ŞÜKRÜ ÇAKIROĞLU C.

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ABDÜLHAKİM SANCAK C.

BÜYÜKDERE KARAMEHMET KETHÜDA C.

CUMHURİYET MH.HACIOSMAN C.

HZ.EBUBEKİR C.

YENİ MH.HAVANTEPE C.

SARIYER YENİ MERKEZ C.

İSTİNYE YUNUS EMRE C.,

PINAR MH.YENİ C.

FERAHEVLER HACI MÜŞİRE KARAKUŞ C.

ÇAYIRBAŞI CEZAYİRLİ GAZİ HASAN PAŞA C.

RUMELİ HİSARI HACI KEMALETTİN C.

ŞEHİT ORHAN GÖMÜRLÜ C.

ABDULLAH KADI C.

HİSARÜSTÜ NAFİBABA C.

GARİPÇEKÖYÜ MH.C.

ZEKERİYAKÖY EMLAK KONUT C.

MASLAK ÜÇYOL C.

ÇAMLITEPE EBU BEKİR C.

KİLYOS YENİ C.

MİKTAT AĞAOĞLU C.

SULTANBEYLİ

KATİPOĞLU CAMİİ

SELÇUKHAN CAMİİ

SULTANGAZİ

SULTANÇİFTLİĞİ MERKEZ CAMİ

ŞİLE

YENİ CAMİİ

ŞİŞLİ

ŞİŞLİ CAMİİ

HACI NİMET ÖZDEN CAMİİ

MECİDİYEKÖY HACI TEVFİK AĞAZADE (KONYALI) CAMİİ

HARBİYE CAMİİ

KARDEŞLER MESCİDİ

OSMANBEY CAMİİ

NİŞANTAŞI MEŞRUTİYET HAMİDİYE CAMİİ

TUZLA

İSTASYON ÇİÇEKÇİLER C.

EVLİYA ÇELEBİ MH. C.

NALBANT C.

İSTASYON DÖRTYOL C.

ÜMRANİYE

İLİM SARAYI CAMİİ

ÜSKÜDAR

BÜYÜK ÇAMLICA CAMİİ

GÜZELTEPE BİRLİK CAMİİ

VALİDE-İ CEDİD CAMİİ

ÜNALAN MAH. ÜNALAN CAMİ

ABDULLAH BEY CAMİ

MİHRİMAH SULTAN CAMİ

ÖMER ÖZTÜRK CAMİ

BEYLERBEYİ HAMİDİ EVVEL CAMİ

ALTUNİZADE ERZURUM SİTESİ CAMİİ

ZEYTİNBURNU

SEYİTNİZAM CAMİ

ZEYTİNBURNU

MİLLET CAMİİ

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi